Новости • Местные выборы-2020

Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции в Раде, - "слуга народа" Корниенко

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Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции в Раде, - "слуга народа" Корниенко
После результатов местных выборов во фракции "Слуга народа" сделают выводы. Однако, предпосылок для переформатирования коалиции пока в партии не видят.

Об заявил в комментарии РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, будет сделан анализ работы областных организаций, штабов.

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"Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", - сказал Корниенко.

Он говорит, что в в данный момент не усиливаются какие-то центробежные процессы во фракции.

"Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", - сказал РБК-Украина Корниенко.

Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит.

Топ комментарии

  • aleks kyb
    Янукович тоже не видел предпосылок бежать в Ростов.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ой не прав Корнієнко, бо ми пам*ятаємо, як криворізький Вован зайшовши в Раду сказав: "Я вас розпускаю" і пояснив, що довіра людей кількості депутатів віт тих патрій, що там не відповідає дійсності. То ж там сьогодні має бути максимум 12-15 депутітатів від "зеленої чуми". Чи я щось пропустив?
  • 5 копійок
    Секта Недоумків живе в своєму квартальному світі.
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