Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции в Раде, - "слуга народа" Корниенко

После результатов местных выборов во фракции "Слуга народа" сделают выводы. Однако, предпосылок для переформатирования коалиции пока в партии не видят.

Об заявил в комментарии РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, будет сделан анализ работы областных организаций, штабов.

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"Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", - сказал Корниенко.

Он говорит, что в в данный момент не усиливаются какие-то центробежные процессы во фракции.

"Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", - сказал РБК-Украина Корниенко.

Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит.