Туроператор сообщил подробности нападения акулы на украинскую семью в Египте: Мать получила глубокие раны от укусов, ребенок потерял часть руки, оба прооперированы

Туроператор прокомментировал ситуацию с нападением акулы на семью из Украины в Египте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу JoinUp.

"В воскресенье 25 октября во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе семья туристов пострадала от акулы. Это произошло во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию", - сказано в сообщении.

Согласно предоставленной туроператору принимающей стороной информации, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу на погружение с аквалангом с экскурсионных яхт. Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 г. такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - отмечается в сообщении.

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В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. По имеющейся у туроператора от принимающей стороны информации, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы. Ожидается медицинское заключение из больницы.

По предварительной информации, все расходы на оказание экстренной помощи и лечение пострадавших туристов в Египте возместит правительство Египта.

По информации от страховой компании, занятия подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, а следовательно - несчастный случай не подлежит страховому возмещению.

Также туроператор сообщает, что постоянно находится на связи с принимающей стороной в Египте: "Как только появится новая информация, мы сможем сообщить детали о состоянии пострадавших".

"Мы искренне сожалеем о том, что произошла такая трагическая чрезвычайная ситуация и со своей стороны готовы оказать поддержку пострадавшим для их возвращения в Украину, как только на это дадут разрешение врачи.

Призываем всех туристов к осторожности и просим соблюдать все действующие правила страны пребывания во время отдыха", - подытожили в пресс-службе туроператора JoinUp.