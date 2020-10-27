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За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев

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За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев
В Украине по состоянию на утро вторника, 27 октября, зафиксированы 6 677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 6 677 человек. Были госпитализированы 1 022 человека. Зафиксированы 126 летальных случаев. Выздоровели 2 799 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек. Всего выздоровели 145 336 пациентов, а летальных случаев 6 590", - рассказал Степанов.

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За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (556), Киеве (525), Львовской области (478), Одесской области (461) и Черновицкой области (389, из них в Черновцах 236 новых случаев).

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Топ комментарии

  • Маша Машева
    6 590 чел уже ни во что не верят. Если интересно, спросите у их родственников.
  • Zemych
    Это правильно.
    Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
    Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
    А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
    И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
  • Меркава
    Сейчас гуляет самый обычный грипп, валит внезапно, резко и надолго. Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. Выклянченный в поликлинике ждут больше недели, на КТ очереди, говорят. Поликлинические врачи, получается, самые вменяемые, но им не верят и упорно у себя ищут корону. Часто не находят расстраиваются в полной уверенности, шо это она, а все вокруг тупые. Для них единственное спасение - это КТ, которую до этого они никогда не делали, а порыться в литературе и найти инфу о "матовых стеклах" - не судьба.
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