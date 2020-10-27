Харьковщина, Киев и Львовщина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 27 октября в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 556 человек.

Общее количество инфицированных составляет 33 806 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 504 человека, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 6 434 пациента.

По состоянию на 27 октября количество активных больных на Харьковщине составляет 26 868 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 12 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 741 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали г. Киев и Львовская область.

Так, в Киеве коронавирусом заболели 525 человек. Общее количество инфицированных составляет 34 887 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 706 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 11 925 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 22 256 человек.

Во Львовской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 478 человек. Общее количество инфицированных - 28 086. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 797 человек, за минувшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 10 948 пациентов. Количество активных больных на Львовщине - 16 341.