Прекратите политизацию пандемии COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения призывает не политизировать пандемию коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус во время брифинга.

"Когда лидеры действуют быстро и осознанно, вирус можно подавить. Но там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где имело место вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смерти. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", - отметил глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, мы должны делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения, и лучший способ сделать это - принять все возможные меры предосторожности для снижения риска передачи инфекции.

"Никто не хочет больше так называемых локдаунов. Но если мы хотим избежать их, мы все должны сыграть свою роль. Бороться с этой пандемией - дело каждого. Мы не можем добиться желаемого экономического восстановления и жить так, как мы жили до пандемии. Мы можем держать наших детей в школе, мы можем поддерживать бизнес, мы можем сохранять жизни и средства к существованию. Мы можем сделать это! Но мы все должны идти на компромиссы, компромиссы и жертвы", - подчеркнул глава ВОЗ.

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