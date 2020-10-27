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Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто

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Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто
Фото: vybory.rbc.ua
Результаты "опроса Зеленского" не являются репрезентативными для населения Украины и не могут быть использованными для принятия решений.

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.

"5 вопросов Президента - что это было?

Сейчас наконец-то понятна методология этого опроса и можно сделать более обоснованные выводы о том, что это было. Фактически, это непрофессионально проведенный экзит-пол (во многих странах во время экзит-полов ставят не только вопрос о выборе, но и 30-50 других вопросов). Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября объяснил, что они и не претендуют на то, что это социологическое исследование, хотя сказал, что проводила его компания "Зе медиа", которую он почему-то назвал социологической: "Они согласились организовать этот опрос - он не является социологическим опросом, поэтому здесь не должно быть каких-то особых требований, но организовать это количество волонтеров-интервьюеров, организовать логистику и так далее эта компания взялась".

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Результаты этого опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом (так как опросить планировали только тех, кто принимает участие в выборах), но оно не является репрезентативным и для тех 37% населения, которые приняли участие в выборах. Обычный экзит-пол проводится нейтральной организацией, и социологи пытаются опросить всех, кто попал в выборку, чтобы обеспечить равную вероятность каждого попасть в опрос. А опрос Зеленского был персонализированным опросом Президента и его политической силы, поэтому участие его сторонников была существенно выше, чем сторонников других партий (например, 67% сторонников "Слуги народа" и 27% сторонников ЕС). К тому же. фактически, опрашивали добровольцев, выразивших желание участвовать, что усилило эффект самоотбора. Проблема не в том, что опросили только примерно 17% избирателей Украины (на мой взгляд, достаточно было бы опросить 0,1%, то есть опросили в 170 раз больше, чем надо), а в том, что невозможно сказать, как мнение опрошенных отражает мнение населения Украины. Результаты нерепрезентативные, от них нет никакой пользы. Их нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение. Вы не можете сказать, например, что население Украины поддерживает сокращение количества депутатов, потому что, возможно, 83% тех, кого не опрашивали, имеют другую точку зрения.

Другое дело, что если бы мы провели нормальный опрос репрезентативный для населения Украины, то, думаю, результаты не очень отличались бы от результатов проведенного опроса. Это потому, что это популистские вопросы, по каким вариация ответов очень небольшая и поэтому даже ужасно проведенный опрос дает более или менее нормальный результат. Например, если задавать вопрос "Сколько у Вас рук?", То 99,9% ответит, что две, даже при нерепрезентативных опросах. Но чтобы узнать, насколько опрос Президента отражает мнение населения Украины, нужно провести нормальное опрос на 2000 респондентов - и его действительно можно использовать для принятия решений. А вот как использовать результаты опроса Президента пока еще не смог придумать. Подозреваю, что никак.

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Хочу еще добавить, что мне нравится идея Президента проводить регулярные опросы населения, но если это не будет проводиться такими любительскими методами", - рассказал Паниотто.

Результаты опроса Зеленского нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто 01
Результаты опроса Зеленского нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто 02

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Топ комментарии

  • Привет
    Этот говно опрос был организован с единственной целью....агитация на выборах....
    Ни ослу...ни кому то из зеленого стада его результ и нах не нужен...
  • Маркиз
    А помнишь, Володя, как все начиналось?
    Помнишь депутата Яременко - твоего мажора по Киеву?
    Помнишь его знаменитый "АНАЛ - ТАБУ"? Ты долго делал вид, что ничего страшного не произошло, а потом - и вовсе забил.
    Тот раз был первый, но не единственный раз, когда ты забил.
    А Велюр! Володя, ты помнишь "Велюр"?
    Твои депутаты там харчевались во время тотального карантина. Ты тогда молчал, а твои орлы ссали кивелянам в глаза и говорили, что "это был коронавирусный штаб".
    Ой, Володя. Дорогой мой Володя!
    А помнишь, все ждали, что ты своего киевского мажора Тищенко после Велюра тут же выгонишь. Выгонишь так, что все ахнут от крутости твоего характера. А он, наоборот, усилился и начал массовую мэрскую кампанию.
    Потом, Володя, пошли все эти зашкварные видео, где твой друг Ермак встречается с киевскими решаловами и строительными лоббистами. Мы смотрели и ох*евали, а ты молчал и заводил дела на Лероса - вместо дел на твоё самое ближайшее окружение.
    А потом, Володенька, был еще один Киевский мажор - Юрченко. И взятка. И браслет. Напомни мне, Володя, он же тоже вроде, до сих пор депутат СН. Ведь правда?!
    Володька!
    Ты, простой парень на велосипеде, пришедший менять Украину для таких же простых людей как сам - жил в самом дорогом и у*бищном доме на Грушевського, ездил в кавалькаде лимузинов, а потом и вовсе забил на приличия и тихо переехал в самую элитную резиденцию Конча-Заспы.
    Ты, Володенька, что, и правда думал ссать и срать в глаза киевлян, и выиграть здесь потом выборы?!
    Вот так мы с тобой Володька прошли этот год, и дошли до 7%.
    Год назад, киевляне отдали тебе весь Киев, и дали тебе шанс - но ты нас нае*ал.
    Вчера они дали тебе по морде - смачно так дали, с размаха.
    Я горжусь, что я живу в Киеве. Киевляне умные. Киевляне демократичные.Киевляне проевропейские.
    Киевляне ошиблись, и сами эту ошибку исправили.
    ...Еще кое-что.
    Не вздумай, Володька, забить на наш выбор Мэра Киева, и поставить кого-то из своих лузеров на главу КМДА.
    Помни: за плечами киевлян - две домашние революции и один беглый президент.
    Лучше иди паси гусей в Кривой Рог.
    А.Давиденко
  • Сергей Якимец f3ff978b
    нам всЁ пытаются всунуть кацапскую модель поведения власти и покорное принятие этого народом, и настаивают на том - что все по Закону!
    Нет, паренЁк, не законно! Нигде и никуда они этот "опрос" не прыдкнут, разве что в сортир...обосрались они с этим "опросом" по полной...еще и Верховный Суд законтачился в лице некоторых господ (судей)!
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