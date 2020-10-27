Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко

Андрей Портнов игнорирует заседания Окружного админсуда Киева по иску прокурора Александр Божко к квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры в Киевской области относительно угроз Портнова в адрес прокурора.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните как Портнов обещал вы * бать в тупой собачий рот прокурора Божко.

Но его это не испугало. Наоборот - он делает все, чтобы Портнов ответил за свои извращенные фантазии.

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Божко подал жалобу на Портнова как адвоката за все эти прекрасные смс и поллюции в телеграме. Но КДКА отказалось открыть производство, потому что нет доказательств, что это телеграм Портнова.

Сегодня Окружной админсуд Киева рассматривал жалобу Божко на решение КДКА. Суд привлек и Портнова. Но никто не пришел. А Портнов вообще молчит и даже отзыва не дал. Это у него такая гениальная стратегия - морозиться. Типа это не он и нет доказательств, что телеграм его.

На самом деле доказательств более чем достаточно. Все представлены суду. Конечно мы не ждем от "вовчого" суда справедливого решения. Но мы пройдем этот путь.

Следующее заседание 19.11.

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Кстати, Портнов обещал уволить Божко. Уволил - теперь простой прокурор является первым замом прокурора Тернопольской области. И его история является хорошим примером, что защита чести и противодействие явным негодяям вознаграждается", - рассказал Маселко.





Ранее сообщалось, что трое работников Генеральной прокуратуры получали сообщение с грубыми оскорблениями и угрозами с номера Андрея Портнова.

В частности, неоднократно такие сообщения поступали прокурору Александру Божко, который руководил уголовным производством, где фигурировал экс-чиновник. Расследование относительно угроз от Андрея Портнова сотруднику Генеральной прокуратуры (теперь Офис Генерального прокурора. - Ред.) Александру Божко начали в Государственном бюро расследований в начале апреля 2019 года. Впоследствии уголовное производство передали в Службу безопасности Украины .

В конце ноября прошлого года Божко пожаловался на действия Андрея Портнова в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области, после чего еще раз получил угрозы от экс-чиновника .

После этого прокурору не раз писали с номера бывшего чиновника. В частности, 27 марта Андрей Портнов направил сообщение, где "посоветовал" прокурору "собираться в тюрьму". Последний раз Божко получил угрозы 30 марта этого года.

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Отметим, что отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору и квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры. После получения новых угроз Александр Божко снова обратился в комиссию, и адвокаты отказались даже открывать производство. Сейчас такое их решение прокурор пытается обжаловать в Окружном административном суде Киева.

В апреле текущего года Божко также обращался к Генпрокурору Ирине Венедиктов с ходатайством, в котором попросил объявить Портнову подозрение. Впрочем, в ответе на запрос СБУ ответила, что это подозрение не огласили, а дело - закрыли. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, основанием для прекращения производства стала экспертиза.

Кроме Божко, похожие угрозы были адресованы и в сторону бывшего сотрудника следственного Управления специальных расследований ГПУ и его экс-руководителя Сергея Горбатюка. Именно эта структура расследовала события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Виктора Януковича.

Андрей Портнов, напомним, вернулся в Украину весной этого года. Экс-чиновник сразу начал "юридическую войну" с бывшим президентом Петром Порошенко, отправив с десяток заявлений на него в Государственное бюро расследования. Также в августе Портнов выиграл иск против Украины о возмещении почти 7 000 000 гривен компенсации - за причиненный ущерб его репутации.