COVID-19: Чехия вводит ночной комендантский час
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишут Novinky.
Исключения будут сделаны для поездок на работу, для срочных поездок для защиты жизни, здоровья или имущества и для прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.
Магазины должны будут закрыться в 20:00 со среды, а по воскресеньям все точки розничной продажи будут полностью запрещены. Будут работать только АЗС, аптеки, а также рестораны для выдачи еды на вынос.
"Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут ущерба экономике, но обеспечат сокращение числа инфицированных", - сказал министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства.
Кабинет министров также хочет начать комплексное тестирование в домах престарелых.
Пока что кабинет министров отклонил изначально рассматриваемый вариант ужесточения правил передвижения людей в течение дня. Все указанные меры будут действовать до 3 ноября.
Напомним, суточное число заражений коронавирусом в Чехии впервые превысило 15 тысяч.