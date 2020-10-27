Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох

В урочище Сандармох 83 года назад расстреляли представителей украинской культурной, научной и политической элиты - тех, кого называют "расстрелянным возрождением".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Урочище Сандармох стало одним из печальных символов Большого террора. Наибольшую группу заключенных - 1 111 человек - расстреляли с 27 октября по 4 ноября 1937 года. Среди обреченных на смерть граждан СССР были и 290 украинцев. Больше всего расстрелов выпало на первые дни ноября. 3 ноября были расстреляны 134 человека, все, как отмечалось в "расстрельных списках" - "украинские буржуазные националисты".

Каждый из погибших был не только выдающимся специалистом в своей области, но и выдающейся личностью, фигурой "ренессансных" масштабов. Среди них - основатель нового украинского театра Лесь Курбас; один из самых талантливых украинских прозаиков Валерьян Подмогильный; Николай Кулиш - драматург, общественный и просветительский деятель, газетчик, редактор; Николай Зеров - лидер "неоклассиков", ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы; Матвей Яворский - историк, политический деятель, академик ВУАН; Владимир Чеховский - украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ и многие другие.

В целом Сандармох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия (площадь около 10 гектаров) - стало братской могилой для почти 7 тыс. расстрелянных в 30-х годах органами НКВД людей 60 национальностей. Среди жертв - преимущественно спецпоселенцы и заключенные из Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей системы ГУЛАГ СССР, а также жители окрестных сел.

Место массовых казней нашли общественные активисты в июле 1997 года. 27 октября 1997, в 60-ю годовщину преступления сталинистов, в Сандармохе впервые провели Дни памяти. В них участвовала небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкие. Тогда же был установлен деревянный украинский крест.

В 2004 году Общество украинской культуры "Калина" за счет мирового украинства построило гранитный казацкий крест "Убиенным сыновьям Украины" (авторы Николай Малышко и Назар Билык).

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