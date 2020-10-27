Бенефициары атаки на НАБУ - Коломойский и Кремль, ответственность несет Зеленский, - Шабунин

Украина может лишиться поддержки Запада, если уничтожит антикоррупционный суд, электронное декларирование и ответственность за незаконное обогащение, что может оставить нашу страну наедине в войне с Россией.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил общественный деятель, глава правления общественной организации "Центр протидії корупції" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ЦПК отметил, что Окружной админсуд Киева "приказал подвинуть Сытника с должности", тем же постановлением суд обязал Минюст вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

"Параллельно КСУ готовится уничтожить антикоррупционный суд, электронное декларирование и незаконное обогащение. Теперь о самом важном - последствия этого трэша для его авторов и страны. Кто отвечает? Владимир Зеленский. И даже не важно, он отдает приказы или перечисленные ниже используют президента (как он - когда-то рояль). Кто организовывает? Ермак, Татаров и Смирнов. Именно эта тройка отвечает и за атаку через КСУ, и за крышевание ОАСК, и за наезды на НАБУ, и за многоо другого трэша. Кто бенефициары? Коломойский и Кремль. Их главная цель - оторвать Украину от дипломатической, финансовой и военной поддержки Запада. То есть оставить нас наедине в войне с Россией. Если такое решение ОАСК на самом деле, или КСУ уничтожит ВАКС/декларирование/незаконку - поддержки Запада мы лишимся", - подчеркнул Шабунин.

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Как отмечает глава ЦПК, "дальше один из наиболее вероятных сценариев таков: деньги МВФ/ЕС/ВБ и другие не дают - социальные выплаты зависают - НБУ включает станок - люди стремительно беднеют - денег правительства все равно не хватает - их решают взять в России. В ответ на это Киев очень быстро сносит Зеленского. ОПЗЖ на этой волне пытается отколоть часть Востока".

Шабунин добавил, что отвечают за это не только Зеленский, но и судьи Конституционного суда, члены Высшего Совета Правосудия, ОАСК и другие.

"К тому времени в нормальные страны их уже не пустят, поэтому бежать придется в Россию. Большинство из них, там, надеюсь, закончат даже быстрее чем здесь. Но это их выбор - так флаг им в руки. ... Главное фиксировать всех ответственных: Зеленский, Ермак, Смирнов, Татаров, судьи КСУ, ВРУ, ОАСК, Коломойский и его шобла. Кстати, маленький штрих к картине маслом. Знаете, кто первый написал об этом трешовом решении ОАСК? Правильно российская помойка страна.уа", - подытожил Шабунин.

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