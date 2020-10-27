"Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50%, "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос
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Год назад у "Слуги народа" был рейтинг в Киеве 40%, первое место в столице, а на всех мажоритарных округах победили кандидаты от "СН".
Об этом сообщил исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" в Киеве оказалась на шестом месте, с результатом чуть больше 7%, а почти 70% киевлян даже не пришли на выборы, что показало полное разочарование и отсутсвие надежды на изменения.
Если бы явка была 50%, партия "Слуга народа" в Киеве даже не преодолела бы проходной барьер.
Год назад у "Слуги народа" был рейтинг в Киеве 40%, первое место в столице и в Киеве на всех мажоритарных округах победили кандидаты от "Слуги народа".
Просто факты.
Реванш разных чертей запишите туда же, они же не в тюрьме сидят, а на государственных потоках и в голубых экранах", - рассказал нардеп.