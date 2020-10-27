Спецоперация по "вагнеровцам": Ермак заявил, что вся эта история выдумана от начала до конца

Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг существование спецоперации по задержанию бойцов "ЧВК Вагнера", которая якобы провалилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Бабеля" "Андрей Ермак - второй глава Офиса президента, которого (почти) никто не любит".

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал (главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий) Бутусов, никогда не было. Моя версия - это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков - вопрос", - заявил Ермак.

По его словам, эту "спецоперацию" против Украины спланировали снаружи, но не исключает, что может кто-то быть причастным изнутри. Он призвал дождаться конца следствия, которое ведет ГБР, "и тогда получим все ответы".

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке