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НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса, - "Центр Разумкова"

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НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса, - "Центр Разумкова"
Национальный регулятор НКРЭКУ своими действиями сознательно довел энергетический рынок до коллапса. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"НКРЭКУ, на мой взгляд, не столько из-за собственного непрофессионализма регулирует таким образом, что фактически рынок пришел в состояние коллапса или приближается к нему. Я думаю, это сознательные действия НКРЭКУ ", - отметил Омельченко.
По его словам члены НКРЭКУ, работая в интересах отдельных участников рынка, полностью искажают рыночные условия работы рынка, что может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины.


"Создается такое впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков. И это больше всего беспокоит. Потому что иначе никак невозможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия", - отметил эксперт.


Ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества. К похожим выводам пришел и Антимонопольный комитет Украины, который обвинил регулятор в ограничении конкуренции на рынке и создании условий для манипуляций.


По словам народных депутатов - членов временной следственной комиссии по расследованию причин кризиса в энергетике, руководство НКРЭКУ пытается прикрыть собственную несостоятельность очередным необоснованным повышением тарифов для бытовых потребителей.


Так с 1 декабря НКРЭКУ приняла решение на 30% повысить тариф на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей.
Против повышения тарифа уже выступили как крупные промышленные потребители так и энергетики.

Топ комментарии

  • Олег Анатолиевич
    Членов НКРЭКУ за геноцид украинского народа полным составом нужно судить и повесить.
  • Viktor Turchanikov
    Кто бы сомневался. А искать бенефициара очень просто - достаточно вспомнить, кто неконституционным путем создал саму эту прокладку - НКРЭКУ.
  • Герхард
    Нуууу....

    Коломою ж надо было как-то отбивать бабло за Приват.
    Торговля электроэнергией из Роиси - неплохая компенсация от ЗЕлени. А для того, чтобы покупать там, надо было убить то, что тут.

    Так родилась гениальная ЗЕленая идея вместо генерации для потребителей электроэнергии на АЭС, майтить там криптовалюту.
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