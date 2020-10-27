Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины

Правительство передало на развитие дорог Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября.

Всего в этой бюджетной программе перераспределены 104,75 млн гривен, то есть Государственное агентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получит 60% от этой суммы. Еще 33,2 млн гривен ушли Министерству образования и науки - в частности на реставрацию главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, а 10 млн - Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

Кроме этого, Правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору. Из 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн пойдут на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 - также на развитие дорог во Львовской области.

Бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская на странице в сети Facebook отметила: "Опыт применения асфальтобетонной смеси для лечения ковида подтвердил ее эффективность в борьбе с тяжелыми болезнями. Распоряжением Кабинета Министров Украины ... часть бюджетных назначений, предусмотренных в 2020 году Министерству здравоохранения по программе 2301130 "Реализация государственного инвестиционного проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", переданы Государственному агентству автомобильных дорог по бюджетной программе".

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