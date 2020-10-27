Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября.
Всего в этой бюджетной программе перераспределены 104,75 млн гривен, то есть Государственное агентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получит 60% от этой суммы. Еще 33,2 млн гривен ушли Министерству образования и науки - в частности на реставрацию главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, а 10 млн - Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.
Кроме этого, Правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору. Из 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн пойдут на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 - также на развитие дорог во Львовской области.
Бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская на странице в сети Facebook отметила: "Опыт применения асфальтобетонной смеси для лечения ковида подтвердил ее эффективность в борьбе с тяжелыми болезнями. Распоряжением Кабинета Министров Украины ... часть бюджетных назначений, предусмотренных в 2020 году Министерству здравоохранения по программе 2301130 "Реализация государственного инвестиционного проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", переданы Государственному агентству автомобильных дорог по бюджетной программе".