За сутки COVID-19 выявили у 347 сотрудников МВД, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях

Сегодня, 27 октября, зарегистрировано 347 правоохранителей, за сутки заболели COVID-19, один - скончался от осложнений болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано: в Днепропетровской области (24), в Запорожской области (+23) и в Киеве (50).

Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 11389 полицейских, выздоровели - 10545, умерли - 29.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в МВД выявили рекордный 471 случай COVID-19, от осложнений умерли два сотрудника

Напомним, на прошлой неделе коронавирусной болезнью заболели 1592 работника системы МВД.