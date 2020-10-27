За сутки в ВСУ выявили 83 новых случая COVID-19, всего болеют 1 383 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 26 октября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 1383 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявлены 83 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 16 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, Черниговский военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь - по 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного и Центрального регионов, Черновицкий и Запорожский военные госпитали, 65 военный мобильный госпиталь - по 1 военнослужащему, Томашпольская ЦРБ - 2 военнослужащих, Житомирская ГКБ - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 67 человек: Одесская область - 9 военнослужащих и 4 работника ВС Украины, Львовская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Хмельницкая область - 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Киевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Житомирская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Винницкая область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Днепропетровская область - 4 военнослужащих, Донецкая область - 3 военнослужащих, Черкасская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Волынская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Черниговская область - 2 военнослужащих, Ривненская, Харьковская и Тернопольская области - по 1 военнослужащему, Николаевская область - 3 работника ВС Украины,

Сумская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 3 734 человека, летальных случаев - 14.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 358 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 57 человек.

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