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Доля Ахметова в зеленой энергетике упала ниже 15%

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Доля Ахметова в зеленой энергетике упала ниже 15%
Со значительным увеличением мощностей зеленой энергетики в Украине доля компании ДТЭК ВИЭ, которая производит зеленую электроэнергию в Украине и принадлежит Ринату Ахметову, сократилась до 14,8%.

 Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По данным регулятора, в секторе возобновляемой энергетики работают более 850 компаний, на 1 августа в Украине "зеленый тариф" предоставлен предприятиям ветровой, био-, гидро- и солнечной энергетики с совокупной мощностью 7,273 ГВт. При этом "зеленые" мощности ДТЭК составляют 1,08 ГВт. По состоянию на 1 января 2020 в Украине было 6,4 ГВт зеленых мощностей, и тогда доля ДТЭК составляла около 17%.

Напомним, 22 октября группа Нафтогаз сообщила, что получила "зеленый" тариф и лицензию на продажу электроэнергии для новой солнечной электростанции в городе Чуднов Житомирской области. Строительство второй своей солнечной станции компания завершила в сентябре. Пиковая мощность ее модулей составляет 33,3 МВт. Мощность в точке соединения - 25 МВт. Плановый объем продаж электроэнергии за первый год работы станции - не менее 36 500 МВт-ч с ожидаемым доходом 153 млн грн.

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Топ комментарии

  • 133133
    при Порошенко Ахметов своего наёмного работника не ставил на должность премьера.

    при Порошенко кум ***** не сидел в Раде
  • Super Gut
    Когда ты юн или туп и не понимаешь, как зарабатываются большие деньги, то ты всегда думаешь, что быть самым богатым человеком в самой нищей стране европы - это успех. Но когда ты начинаешь разбираться в том, почему маск, гейтс, ортега, цукерберг и др стали миллиардерами, то такие персонажи как ахметов, пинчук, коломойский, вызывают отвращение, поскольку слово "успех" в цивилизационном понятии это не про них. Ведь как можно называть "успехом" - кражу чужого имущества? Как можно брать в пример уродов, бизнес которых построен на выкачке бабла из бюджета через корупционные схемы?! Поэтому успешное будущее Украины может быть только без ахметовых-суркисов-мертведчуков-каломойш.
  • Кардан_вал
    Гадаю, що президенту треба ініціювати відкриття благодійного фонду для допомоги патріоту Ахметову...
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