Новости • Коронавирус и карантин

Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19 и увеличить экспресс-тестирование до 1 млн в месяц, - Степанов

1 35111
Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19 и увеличить экспресс-тестирование до 1 млн в месяц, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует использовать новые методы для диагностики коронавируса и увеличить количество тестирований.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, министерство планирует начать использовать тестирования на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.

"Мы провели переговоры с компаниями-поставщиками о том, какое количество экспресс-тестов на антиген они смогут поставить в Украину и сейчас согласовываем постановление Кабмина относительно выделения дополнительных средств на их закупку. В наших планах довести количество тестирований экспресс-методами до 1 млн тестирований в месяц", - сказал он.

Министр рассказал, что в начале Украина делала лишь 200 тестов в сутки, сегодня - дошла почти до 40 тыс. тестирований в сутки, а в середине ноября - планирует выйти на 50 тыс.

"На конец года мы выйдем на 75 тыс. ПЦР-тестирований в сутки. Исходя из динамики заболеваемости такое количество тестирований нас не удовлетворяет. Нам необходимо добавлять другие методы диагностики. Завершаются клиниспытания украинских тест-систем на выявление антигена методом ИФА – так мы сможем существенно расширить тестирование", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 30% случаев у больного COVID-19 отрицательный ПЦР-тест, - Степанов

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    У нас в Словакии купили 13 млн экспрес тестов и За 2 недели сделают тестирование всего населения ( включая не граждан) бесплатно и 2 раза
  • Алексей Достоевский
    Еще наверное хочет сделать их платными?
  • ПанСан
    Не понятно . Какие тесты? Если сейчас 40тыс. в сутки - это миллион двести в месяц. Как увеличивая можно уменьшить.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости