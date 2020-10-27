В ОАСК подтвердили информацию об отдельном решении суда по увольнению Сытника: Он досрочно потерял полномочия директора НАБУ

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Суд признал противоправным и отменил приказ директора НАБУ о применении дисциплинарного взыскания к истцу, а также распоряжения директора НАБУ, которым была приостановлена государственная служба Александра Кареева, и восстановил его в должности Заместителя Руководителя Главного подразделения детективов - Руководителя Второго подразделения детективов НАБУ.

"Руководствуясь предписаниями процессуального кодекса, суд допустил немедленное исполнение решения суда в части восстановления истца на государственной службе в НАБУ и установил способ и порядок решения суда, а именно: обязал Бюро выдать приказ о восстановлении Кареева в должности заместителя Руководителя Главного подразделения детективов - Руководителя Второго подразделения детективов, в лице соответствующего должностного лица, исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины вместо Сытника Артема Сергеевича", говорится в заявлении ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

ОАСК рассмотрел заявление истца о вынесении частного определения судом на основании ходатайства об установлении способа и порядка исполнения судебного решения. При этом суд учитывает, что увольнение истца с занимаемой должности состоялось до 28.08.2020, а решение суда в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению уже после вынесения решения Конституционным Судом Украины от 28.08.2020 № 9-р / 2020. Поэтому суд считает, что у истца были обоснованные основания подать заявление об установлении способа и порядка исполнения судебного решения, поскольку принятие приказа о восстановлении в должности на основании решения суда лицом не имеющим соответствующих полномочий, по мнению истца, не приведет к восстановлении его прав.

На основании доказательств, представленных истцом, судом выявлены нарушения закона, а именно - статей 151-2 и 19 Конституции Украины Артемом Сытником и должностными лицами органов государственной власти относительно невыполнения Решение Конституционного Суда Украины от 28.08.2020 по делу № 9-р / 2020 по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О назначении А.Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро".

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Суд в отдельном постановлении отметил, что законы, другие акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решения об их неконституционности. Решение КСУ независимо от того, определен в них порядок и сроки их выполнения или нет, являются обязательными к исполнению на всей территории Украины, они имеют прямое действие и для вступления в силу не требуют подтверждений со стороны любых органов государственной власти. Обязанность выполнения решения Конституционного Суда Украины является требованием Конституции Украины.

28 августа 2020, согласно решению КСУ, Артем Сытник досрочно потерял полномочия директора НАБУ, при этом каких-либо дополнительных решений для подтверждения указанного факта Конституцией Украины не требуется.

Суд установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие Указа Президента Украины от 16 апреля 2015 "О назначении Артема Сытника", который 28 августа 2020 досрочно потерял силу, что является недопустимым и противоречит принципам верховенства права. Органы государственной власти, органы Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, должностные и служебные лица, граждане и их объединения, иностранцы, лица без гражданства, не воздерживаются от применения или использования правового акта, а именно - Указа Президента Украины от 16 апреля 2015 № 218/2015, который признан неконституционным, нарушают закон, а именно - требования статей 151-2 и 19 Конституции Украины.

В соответствии со статьей 249 КАС Украины, суд, обнаружив при рассмотрении дела нарушения закона, может вынести частное определение и направить его соответствующим субъектам властных полномочий для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших нарушению закона.

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Окружной административный суд города Киева, учитывая выявленные нарушения законодательства при рассмотрении дела по иску Александра Кареева к НАБУ, удовлетворил его ходатайство о постановлении и направлении частного определения в порядке части 1 статьи 249 КАС Украины. С целью устранения причин и условий, приведших к нарушению требований законодательства относительно невыполнения вышеуказанного решения КСУ, ОАСК постановил направить отдельные постановления:

- ГБР и предоставить указание о регистрации уголовного производства по статьям 109, части 4 статьи 382, ​​частями 1 и 2 статьи 353 УК Украины относительно нарушений закона;

- каждому из заместителей директора НАБУ для принятия соответствующих мер реагирования и предоставить указание по выполнению действий по выполнению обязанности, определенной в абзаце 2 части 5 статьи 19 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти";

- КМУ и предоставить указание о принятии мер по обеспечению выполнения Конституции и законов Украины НАБУ; направление и координация работы НАБУ по выполнению решения КСУ от 28.08.2020 по делу № 9-р / 2020 и по определению министра, к сфере направления и координации которого будет принадлежать деятельность НАБУ;

- СНБО и предоставить указание по осуществлению мер по координации и контролю деятельности НАБУ по выполнению вышеупомянутого решения КСУ;

- Минюсту и предоставить указание о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.

ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов об исполнении решения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.