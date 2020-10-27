COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующая информация указывается в карточке проекта постановления №4228, опубликованном на сайте парламента.
Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что спикер подписал его 26 октября.
При этом Регламент Верховной Рады не предусматривает подписания постановлений Президентом. Согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня аппарат ВР передает для опубликования в газете "Голос Украины" и в Ведомостях ВР. Постановление №4228 вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Как сообщалось, 20 октября Верховная Рада приняла постановление №4282, согласно которым рекомендовала Президенту создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).
Главными задачами Нацштаба определено введение единой всеукраинской многоканальной телефонной линии для всех больных COVID-19 или тех граждан, которые обнаружили симптомы, обеспечение эффективной бесплатной диагностики и тестирования на коронавирус, восстановление системы неотложной медицинской помощи - медицинских бригад минимального состава, а также предоставление дополнительной доплаты в размере до 300% месячной зарплаты на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи и на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.