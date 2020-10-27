Новости

Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины

1 03011
Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины
Проводится работа по подготовке четвертой редакции издания Красной книги Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сейчас министерство получило результаты научных исследований, согласованные Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.

На основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут внесены в четвертое издание.

Напомним, что согласно законодательству, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Олег Анатолиевич
    В Красную Книгу Украины пужно внести лес и зелёную зону Киева.
  • Старый зольдат
    Непременно внесите в неё исчезающий на территории вид "ЗеДолбоДятловый баран". Поголовье его всего за полтора года сократилось катастрофически, с 73% весной 2019 года до 7% осенью 2020 года. Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины - Цензор.НЕТ 9353
  • Misha Ivanov
    ЗАНЕСТИ ТУДА В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ СВИНЕЙ И КОРОВ !!! СКОРО ИХ ИСТРЕБЯТ НА Украине !!!!!!!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости