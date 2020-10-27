Министерство защиты окружающей среды готовит четвертое издание Красной книги Украины
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Проводится работа по подготовке четвертой редакции издания Красной книги Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Сейчас министерство получило результаты научных исследований, согласованные Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.
На основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут внесены в четвертое издание.
Напомним, что согласно законодательству, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.