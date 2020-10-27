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В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины

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В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины
В азербайджанском городе Шемахы открылось первое почетное консульство Украины. 27 октября состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Азербайджане, передает Цензор.НЕТ.

"Во время церемонии посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в г.Шемахы Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шемахы", - сообщает посольство.

Консульский округ почетного консула Украины в г.Шемахы будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы АР.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между нашими государствами", - отметили в украинском посольстве.

Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

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  • Привет
    Ждем открытия почетного консульства Украины в Азербайджанском городе Ханкенди...
  • Серый Вовк
    ХО-РО-ШО ... В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины - Цензор.НЕТ 7746
  • Alexey Poltorak
    Степанокерт - это совково-армянское название. Нормальное название - Ханкенди.
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