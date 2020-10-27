"Недружественными шагами" Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах было "жалким и бессмысленным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам из-за того, что она назвала вмешательством в местные выборы, было "жалким и бессмысленным", - говорится в сообщении.

В видеообращении Сийярто сказал, что Будапешт не получал официального уведомления о запрете на въезд двум венгерским чиновникам.

Сийярто приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его словам, означает, что необходимо учитывать мнение венгров для будущего региона, граничащего с Венгрией, где проживает большое этническое венгерское меньшинство.

По словам главы МИД Венгрии, Украина предприняла "недружественные шаги" в отношении Венгрии, вызвав венгерского посла и решив запретить въезд двум чиновникам.

"Этим Украина дает сигнал ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - подчеркнул Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.

МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.

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