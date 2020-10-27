Дебиторская задолженность Минобороны составляет 9,3 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

По состоянию на 31 августа 2020 дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 млрд грн, из которой просроченная - 2,4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Министерства обороны в Кабинет Министров Украины, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме также говорится о том, что по состоянию на 31 августа 2020 из общей суммы просроченной дебиторской задолженности работы фактически выполнены на общую сумму 417,2 млн грн, продолжается согласование договорной цены и осуществляется документальное их оформления.

В Минобороны отмечают, что во всех случаях несоблюдения поставщиками продукции и исполнителями работ взятых обязательств, Министерством обороны ведется претензионно-исковая работа и принимаются меры по применению штрафных санкций, предусмотренных условиями договоров и государственных контрактов.

Кроме того, в течение августа 2020 Министерством обороны было получено на условиях авансирования предметы закупки и погашена дебиторская задолженность на общую сумму 414,1 млн грн, в том числе:

198,5 млн грн - продукция (работы, услуги) получены в сроки, определенные условиями договоров и государственных контрактов.

215,6 млн грн - поставка продукции (выполнения работ, оказания услуг) проведена раньше сроков, на которые предоставлялся аванс.

Также в течение августа предприятиями-должниками была поставлена ​​продукция (выполнение работ, предоставление услуг) в счет погашения просроченной задолженности прошлых периодов на сумму 40,5 млн грн.

На официальном сайте Минобороны среди компаний, которые не вовремя осуществляют поставку ведомству товаров и услуг, числятся 97 предприятий.

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