Конфликт в Нагорном Карабахе: в Ереване назвали число военнопленных, находящихся на территории Армении и Азербайджана

Двое азербайджанских военнопленных находятся на территории Армении и 17 армянских военнопленных оказались в Азербайджане.

Об этом заявил представитель Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

По его словам, азербайджанские пленные получают все необходимое. Он отметил, что с целью обеспечения прав военнопленных и их физической безопасности ведется работа с представительством Армении в Европейском суде по правам человека.

25 октября госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

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В Нагорном Карабахе сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.