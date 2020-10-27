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Решение ОАСК по Сытнику - попытка заблокировать работу Бюро и расследование многомиллиардных коррупционных злоупотреблений, - НАБУ

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Решение ОАСК по Сытнику - попытка заблокировать работу Бюро и расследование многомиллиардных коррупционных злоупотреблений, - НАБУ
Решение Окружного админсуда Киева относительно деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

26 октября 2020 ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания СНБО взять под контроль деятельность Национального бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе - заместителям директора НАБУ.

"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровн и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", - говорится в сообщении.

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В НАБУ также подчеркнули, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются такими, которые уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству, - подытожили в НАБУ.

Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.

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Топ комментарии

  • VV O 2d2d88c9
    Класно, у нас тепер адмін суд звільняє працівників правоохоронних органів і дає вказівки про реєстрацію кп. Зе реальність. Чим це відрізняється від часів яника. Товаришу Недієздатний поезедент: може таки вернешся в 95 квартал грати на роялі? Ситник звичайно ще той фрукт, але здається вже явно перебор. Навіть для клоунів Зе .
  • Hanka Panyanka
    оаск он такой..., как они еще не додумались отменить акт провозглашения независимости Украины...ай-ай-ай, такая тема...
  • Kostya Kostya
    Это же не просто попытка кремлевских агентов из ОАСК заблокировать работу НАБУ, а согласованные с Зе провокаыии.
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