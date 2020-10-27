Двое мужчин в Днепре пытались похитить бюллетени с результатами голосования, - полиция

В г. Днепр полиция открыла уголовное производство за попытку двумя мужчинами похитить бюллетени с результатами голосования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Днепровского отдела полиции.

Так, 26 октября около 4:00 в полицию поступило сообщение, что по проспекту Дмитрия Яворницкого при перевозке избирательной документации неизвестные завладели бюллетенями с результатами голосования. Один из злоумышленников выхватил у представителя избирательной комиссии мешок с бюллетенями и начал убегать.

Правоохранители начали преследовать беглеца, после чего мужчина бросил мешок и убежал. Полицейские вернули представителю комиссии похищенное без повреждений.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

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По данному факту следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.