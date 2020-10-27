Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский

Результат "Слуги народа" на местных выборах мог быть лучше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своем Ютуб-канале заявил нардеп СН Александр Дубинский.

По мнению нардепа, "опрос Зеленского" не сильно увеличил явку избирателей на участки.

"Он привлек внимание к местным выборам, но явку если и помог увеличить, то не очень много. Потому что вопросы сами не зацепили. Но результаты мне понравились. Очень понравились. Свободная экономическая зона на Донбассе – одинаковое количество людей "за", одинаковое количество людей "против". Украина устала от Донецка и его проблем, от Донецка и Луганска, и от войны. Это ключевой ответ, который я получил из президентского опроса. Это главный результат, который получил Офис президента. Этот водораздел 50 на 50 – ключевой коммуникационный вызов, с которым доложен бороться Офис президента, сам президент, Кабинет Министров, СНБО. Это ключевая украинская проблема", - заявил Дубинский.

Также нардеп заявил, что не доволен результатами местных выборов. "Мы могли лучше. Стартовые позиции были отличные и возможности были колоссальными. Полнота власти сконцентрирована в одних руках. Но пох#изм, непрофессионализм и долбо#бизм сделали свое дело. … Избиратель показал нам х#й", - акцентировал нардеп.

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Также Дубинский считает, что сейчас происходит "реванш Порошенко " по всей стране: "Порошенко, который еще год назад был затоптан, (..) теперь на коне и рассказывает о поражении, и о том, что реванш, и что он возвращается".