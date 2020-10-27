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Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население

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Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население
В Словакии власти собираются провести тесты на коронавирус всем жителям страны - в эти и следующие выходные. Население страны составляет около 5,5 миллиона человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на словацкий портал Aktuality.

Речь идет обо всех гражданах Словакии, которые старше 10 лет.

Для такого общенационального тестирования планируется отвести две следующие субботы и два следующих воскресенья. Соответствующее решение принял в 26 октября кризисный штаб страны.

В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

Отметим, с 24 октября по 1 ноября власти этой страны ввели комендантский час.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    В нас теж би не завадило.
  • Radoslav Sikorsky
    А у нас самый низкий уровень тестирования в Европе, стоимось платного зашкальная для половины населения. Зато мы строим дороги. Эти дороги строятся на трупах.
  • Sophia-Maria Duglass
    Комендантский час с 1-5 утра

    закупили 13 млн тестов на двойное тестирование - проведут два раза
    ВСЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА - люди не платят за тесты
    ( АУ , как там фонд Зеленского на 65 млрд для борьбы с короной? Даже ИВЛ НЕ КУПИЛИ)
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