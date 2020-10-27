Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население

В Словакии власти собираются провести тесты на коронавирус всем жителям страны - в эти и следующие выходные. Население страны составляет около 5,5 миллиона человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на словацкий портал Aktuality.

Речь идет обо всех гражданах Словакии, которые старше 10 лет.

Для такого общенационального тестирования планируется отвести две следующие субботы и два следующих воскресенья. Соответствующее решение принял в 26 октября кризисный штаб страны.

В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

Отметим, с 24 октября по 1 ноября власти этой страны ввели комендантский час.

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