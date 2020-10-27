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Закрытие школ неэффективно для борьбы с пандемией коронавируса, - ВОЗ

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Закрытие школ неэффективно для борьбы с пандемией коронавируса, - ВОЗ
Закрытие школ является неэффективным в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Клюге добавил, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений, поступающих на фоне всплеска COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекратите политизацию пандемии COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Топ комментарии

  • Andrey Levenov
    что, серьезно?? А я то думаю, почему я сидя и работая дома, передвигаясь только на своей машине, соблюдая все меры (маска, дезинфекция, дистанция итд) исключив все контакты с внешним миром - уже третий раз за 2 месяца болею непонятно чем (непонятные симптомы) т.к. старший сын пошёл в первый клас и постоянно сам болеет и нам таскает, в классе через одного с соплями или кашлем! Я бы ещё понял там старшие классы но мелких на***я мучить? Они там в основном играют и апликации лепят и мелкую часть времени - учатся считать и читать, т.е. то, что ребёнок в 7 лет УЖЕ должен уметь, если у ребенка есть родители (а не сожители с такойже фамилией) и вы не выращиваете имбицила намеренно. И не надо рассказывать о работе итд итп оправдания этого бреда.
  • Andy Sok
    Ок. Ладно. Я тоже приведу статистику.
    Швеция на 22 октября - маски не носят - 1 смерть от ковид.
    Украина на 22 октября - маски в подавляющем большинстве носят - 121 смерть от ковид.
    Ну так в какой стране гора трупов, уважаемый?))
    Посчитаем еще через полгодика - год, ОК?
    Беларусь надо смотреть не статистику. Надо смотреть на улицы и каналы оппо-СМИ. Смотрим. Выборы были 9 августа, так? Уже сразу после оглашения результатов они начали МАССОВО выходить на демонстрации - по 100тыс. чел. Без всяких социальных дистанций. И масок в большинстве тоже. Инкубационный период 2 недели, так?
    Внимание: а почему нет репортажей от их оппо-СМИ, той же Нексты, от хакеров и прочих небезразличных которые даже личные данные омона умудрились добыть о:
    - очередях скорых у больниц (а такое хрен скроешь)
    - миллионах заболевших которые сидят по домам и болеют - а не сотнями тысяч продолжают вот уже третий месяц выходить на улицы
    - исповедей паталогоанатомов о тысячах трупов от ковид которые власти скрывают
    Где вот это вот все? Где все эти свидетельства? Хрен их скроешь в современном мире, когда достаточно сфоткать очередь из скорых на смартфон и отправить на оппо-канал а дальше он сделает остальное?
    Нету.
  • Віталій Українець 4726b64e
    Все вірно, але в нас легше закрити всі школи, ніж один галімий ресторан.
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