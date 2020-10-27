Закрытие школ неэффективно для борьбы с пандемией коронавируса, - ВОЗ
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Закрытие школ является неэффективным в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ.
"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
Клюге добавил, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений, поступающих на фоне всплеска COVID-19.