Закрытие школ неэффективно для борьбы с пандемией коронавируса, - ВОЗ

Закрытие школ является неэффективным в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Клюге добавил, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений, поступающих на фоне всплеска COVID-19.

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