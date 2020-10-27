Лукашенко о ситуации в Беларуси: Против нас уже развернули террористическую войну. Мы должны это пресечь

Беларусь начинается сталкиваться с террористическими угрозами.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - заявил Лукашенко. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли".

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - добавил он.

В качестве примера Лукашенко рассказал, что в Минске, согласно имеющейся информации, перерезали несколько светофоров.

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"Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: "Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".

"В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал он. - Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться".

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"Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил Лукашенко.

Он обратил внимание, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.

"Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский лидер.