Ермак о критике в адрес Татарова: Не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в его назначении

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступления Олега Татарова в поддержку бойцов "Беркута в" 2014 году он "не видел".

Об этом Ермак заявил в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Мы проверяем каждого кандидата. Я не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении", - сказал глава ОП о назначении Татарова.

На слова журналиста, что Татаров на брифинге милиции в 2014 году говорил, что протестующие на Майдане избивали "Беркут", заявил: "Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону (о запрете Коммунистической партии. - Ред.) являются противозаконными. Это же не означает, что я разделяю эти взгляды. Если человек порядочный и профессиональный, меня интересует в первую очередь его эффективность. Кто-то справляется, кто-то - нет, решаем по ходу".

Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.

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