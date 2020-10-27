Замглавы ОП Ковалив заболела коронавирусом, инфицированы также супруг и дети

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что она вместе с супругом и детьми заболела COVID-19.

Об этом Ковалив сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко соблюдали все санитарные нормы, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами", - говорится в сообщении.

Ковалив призывает носить маски, избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и беречь себя и окружающих.

"Чувствуем себя удовлетворительно, под наблюдением врача. Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - подытожила замглавы ОП.

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