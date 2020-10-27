Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протесты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание TUT.by в Telegram.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их как я говорил кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое - преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - сообщил Лукашенко.

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Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены - не были выполнены.

В связи с этим в Беларуси началась всеобщая забастовка. К протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи.