Надо защитить право украинцев на гарантийный ремонт и замену брака, - Гетманцев

Для принятия в сессионном зале Верховной Рады комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал законопроект, который призван усилить защиту прав потребителей.

Как сообщают СМИ, депутаты разработали законопроект, который предполагает обязать всех предпринимателей-торговцев сложной бытовой техникой, а также дорогостоящими товарами и услугами проводить все операции через регистраторы расчетных операций.

Полученный покупателем фискальный чек РРО защитит его права потребителя: продавцы больше не смогут отвертеться от выполнения гарантийных обязательств или замены брака - копии таких фискальных чеков будут храниться на специальных серверах налоговой службы.

"С 1 января 2021 года использование РРО становится обязательным для физлиц-"единщиков" по отдельным рисковым видам деятельности. Это продажа ювелирных изделий, текстиля, деятельность в сфере туризма, ресторанов, торговля в интернете. Все эти отрасли, к сожалению, полностью находятся в тени. То есть завозится контрабанда, и вся продукция реализуется на теневом рынке. Но с 1 января они фискализуются - государство будет контролировать расчетные операции таких предпринимателей", - рассказал о законодательных новшествах Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как отмечают журналисты, законодательные новшества помимо усиления защиты прав потребителей также призваны бороться с "тенью" и контрабандой, что создаст равные условия для работы бизнеса в Украине - "уклонисты", контрабандисты и продавцы "левых" товаров попадут под государственный контроль, и уже не смогут составить нечестную конкуренцию законопослушным продавцам и импортерам легальной импортной техники и продукции.

"Долгожданная дорогая покупка часто может обернуться разочарованием: поломка в первые же дни, брак или невозможность получить гарантийный сервис из-за того, что купленный потребителем товар - "серый" или простая контрабанда. Радость от покупки превращается в изнурительный поиск справедливости: конфликты с продавцом, отказы сервис-центров…, - описали журналисты нынешнюю ситуацию. - Конец этому положит внедрение регистраторов расчетных операций (РРО).

Потребитель при покупке получает чек, копия которого хранится на серверах налоговой службы. Продавец несет полную ответственность за проданный им товар. Таким образом законодатель, в первую очередь, защищает интересы 40 миллионов украинцев-потребителей".

Среди дополнительных позитивных эффектов журналисты отметили детенизацию сферы торговли и защиту украинских потребителей от сомнительных контрабандных товаров: "Вопреки распространяемым противниками внедрения РРО среди предпринимателей фобиям, обязательный фискальный контроль не коснется действительно малого и микро-бизнеса", - отмечают журналисты. Авторы законопроекта существенно расширили перечень видов деятельности, которые не подпадают под обязательное использование РРО.

"Нет смысла контролировать магазин цветов площадью 30 кв. м, он просто не может заработать столько, сколько заработает магазин электроники площадью 100 квадратов. Но последний может превысить лимит денежного оборота и подать отчетность, в которой о таком превышении - ни слова. Мол, мы в пределах лимита работаем, а на самом деле остальная прибыль идет в обход налоговой, и страдает государственный бюджет", - рассказал Даниил Гетманцев журналистам, объясняя общую логику законодателей, которые решили освободить малый и микро-бизнес от чрезмерного фискального контроля и использования РРО. Фискальный контроль при торговле дорогой аппаратурой, ювелиркой, гаджетами также позволит повысить поступления в бюджеты - сборы на таможне при импорте многих товарных позиций, а также невозможность уклонения представителями бизнеса от уплаты налогов при "серой" торговле товарами сомнительного качества.

"Дополнительным эффектом станет устранение коррупции, - добавляют авторы материала. - Ведь "схемы" при импорте обкрадывают бюджет, делают преступниками-коррупционерами госслужащих и бизнесменов. А страдают, в конечном итоге, потребители и "белый" бизнес - честным продавцам трудно конкурировать с "левым" более дешевым товаром".