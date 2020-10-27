У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко

У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, несмотря на то, что в стране продолжаются соответствующие исследования.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

В то же время он отметил "уникальность" работы над украинским кандидатом в вакцины, в которой исследовали белки, которые не рассматривались другими разработчиками.

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"Мы сможем объяснить, в чем уникальность вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, потому что сейчас это авторское право производителей", - сказал главный санврач.

По его словам, сейчас в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины. В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи кандидаты в вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

"Речь идет о передаче технологий, чтобы в Украине начали производить вакцину на собственных фармацевтических предприятиях – такие в Украине существуют и готовы начать производство", - пояснил Ляшко, добавив, что у мировых разработчиков также не хватает производственных мощностей.

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