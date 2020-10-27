В Одессе работники УИК подделали протоколы подсчета голосов: ставили подписи на подоконнике в коридоре, - полиция

Подписи за отсутствующих членов комиссии ставили в коридоре на подоконнике. По факту подделки избирательной документации начато расследование.

Как сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, нарушение заметили правоохранители, которые сопровождали представителей этой УИК в территориальную избирательную комиссию для сдачи документации, передает Цензор.НЕТ.

В частности, полицейские увидели, как заместитель председателя комиссии и секретарь прямо на подоконнике в коридоре ставят подписи за отсутствующих членов УИК на протоколах о подсчете голосов. В главке акцентировали, что своими действиями злоумышленники нарушили процедуру оформления и сдачи избирательной документации.

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Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, изъяла сфальсифицированные протоколы, а членов комиссии вернула в УИК для устранения недостатков в работе.

По факту подписания протоколов не на заседании избирательной комиссии полицейские начали производство по ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение и пр.) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования назначен ряд, в том числе почерковедческая экспертиза. За указанное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.