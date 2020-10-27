На фейковом избирательном участке в Сосновке "проголосовали" 379 человек

На незаконном избирательном участке в селе Сосновка Сумской области "проголосовали" 379 человек.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ

"Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, в голосовании приняли участие около 379 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом препятствовали осуществлению избирательного права всех этих граждан.

В Офисе генпрокурора отметили также, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, было указано только по одной кандидатуре.

Отметим, в Сосновке проживает более 1000 человек.

Напомним, 25 октября на Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки. Полиция начала уголовное производство.

27 октября сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии в Сосновке.

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