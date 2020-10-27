На фейковом избирательном участке в Сосновке "проголосовали" 379 человек
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ
"Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, в голосовании приняли участие около 379 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом препятствовали осуществлению избирательного права всех этих граждан.
В Офисе генпрокурора отметили также, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, было указано только по одной кандидатуре.
Отметим, в Сосновке проживает более 1000 человек.
Напомним, 25 октября на Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки. Полиция начала уголовное производство.
27 октября сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии в Сосновке.