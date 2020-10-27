Линкявичюс считает, что опасность "усталости от Украины" не снята: "Ожидания не могут продолжаться вечно"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на фоне целого ряда вызовов в Европе и ряда проблем в Украине опасность усталости от нашего государства среди международных партнеров не снята.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Литовский дипломат признал, что действующая украинская власть заслуживает похвалы за некоторые принятые законы вроде земельной реформы или банковского закона.

Однако такие проблемы, как борьба с коррупцией, влияние олигархов, уход реформаторов от власти, по его словам, остаются.

"Не секрет, что есть такая вещь, которая называется" усталость от Украины". Ожидания не могут продолжаться вечно. И поэтому из-за тех проблем, которые я назвал, появляются голоса: "Смотрите, там ничего не происходит, изменений нет". Мы, конечно стараемся отвечать, что это не так, что изменения есть. Но и вы не можете просто игнорировать проблемы", - сказал глава литовского МИД.

При этом он заверил, что в Литве усталости от Украины нет. Тогда как в других государствах ЕС и НАТО, считает министр, восприятие отличается. В качестве примера он привел государства Южной Европы, "которые больше озабочены своими вызовами".

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"Посмотрите сами, сколько вызовов вокруг Европы. События в Сирии, в Ливии, терроризм. Конфликт в Нагорном Карабахе, разгорается прямо рядом. О Беларуси и напоминать излишне, учитывая то, сколько внимания она забирает. Но даже эти конфликты, если с них долго не видно выхода, вызывают "усталость", - сказал Линкявичюс.

По его словам, Литва убеждает европейский партнеров, что события в Украине и Беларуси должны быть их приоритетом.

"Борьба европейских государств за свободу, за демократию имеет вес, даже если это государства за пределами ЕС. И это объяснение, к слову, работает - несмотря на скептицизм отдельных столиц, санкции раз за разом продолжают и даже расширяют. Но это не снимает опасности усталости. И действия Украины, убедительные действия здесь очень важны", - добавил литовский дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту 20 октября заявил, что при его президентстве удалось снять усталость международного сообщества от Украины.