Вовк об определении ОАСК по увольнению Сытника: Принимаем решения в соответствии с законом

Подозреваемый по нескольким криминальным статьям глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк настаивает, что решение возглавляемого им суда относительно директора НАБУ Артема Сытника законно.

Об этом Вовк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Добрый день, друзья. Не много дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде частного определения в отношении не исполнения решения КСУ по Сытнику. ОАСК принимает решения в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать", - заявил Вовк.

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Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".