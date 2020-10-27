Вовк об определении ОАСК по увольнению Сытника: Принимаем решения в соответствии с законом
Об этом Вовк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Добрый день, друзья. Не много дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде частного определения в отношении не исполнения решения КСУ по Сытнику. ОАСК принимает решения в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать", - заявил Вовк.
Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".