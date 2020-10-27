Новости • Коронавирус и карантин

Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах случаев COVID-19 в сутки, - Ляшко

3 88616
Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах случаев COVID-19 в сутки, - Ляшко
Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - отметил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки. - Ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона. - Ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил Ляшко.

По словам Ляшко, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", - отметил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    А "гарант" совсем недавно говорил про 9,5 тыс в сутки. Или уже все, 9,5 это уже на днях.. нужно увеличивать . Так давайте сразу 20 тысяч ( ну что б потом опять не менять в попыхах)
  • die Sonne b2a94bf7
    Эти клоуны ничего не делают. Просто сидят и ждут когда будет 15 тыщ.
  • Юрій Шевченко 794dbdb1
    ЧЕМ ВЫ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЛИСЬ, УРОДЫ? НЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛОЖЬ И БРЕД С ТЕЛЕЭКРАНОВ? Про своё "чемпионство в борьбе с вирусом"? Про "200 апрельских тестов" и липовый "рост в 150-200раз"? Про зелины "10 млн. лабор. (ПЛР) тестов из Китая", превратившиеся за 2 дня в "50 тысяч"? Где обещанные свои ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА? Те, которые по вашим словам, "проще, дешевле, точнее и надёжнее, чем тесты ПЛР" и которые "смогут делать даже семейные врачи в кол-ве до 1млн. в месяц". Вы о них свистите уже два месяца и что? "СИНЕВО" привезла такие же из Австрии и зарабатывает деньги. Вы с ними в доле? Максимально затягиваете начало использования своих бесплатных???
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости