Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах случаев COVID-19 в сутки, - Ляшко

Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - отметил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки. - Ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона. - Ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил Ляшко.

По словам Ляшко, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", - отметил главный санврач.

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