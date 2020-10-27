Более 40 млн грн убытков из-за отчуждения территории лесхоза на Львовщине: сообщено о подозрении директору госпредприятия, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, директор государственного лесоустроительного предприятия в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах ООО с целью добычи полезных ископаемых.
В результате таких действий по постоянному пользованию госпредприятия незаконно изъяли земли лесного фонда площадью 0,5 га и осуществили на них добычу песка, чем государству нанесены более 40 млн грн ущерба.
Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.