Замглавы ОП Смирнов и Ковалив заболели коронавирусом, Зеленский и Ермак здоровы, - Мендель
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", - отметила пресс-секретарь.
Менедль, добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.
"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус", - сказла пресс-секретарь.
Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что она вместе с супругом и детьми заболела COVID-19.