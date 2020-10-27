Кафе и рестораны в Черновцах будут работать до 18:00 из-за карантинных ограничений, - ОГА

С 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания.

Отмечается, что с сегодняшнего дня, 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

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