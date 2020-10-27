На Николаевщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Чаусово, полиция проверяет ситуацию

Правоохранители проводят проверку ситуации с незаконными выборами председателя и депутатов сельского совета в селе Чаусово-2 Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Елена Бережная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В полиции отметили, что сейчас решается вопрос о предоставлении данному событию правовой квалификации.

"Как известно, 25 октября в селе Чаусово-2 Первомайского района был создан самопровозглашенный избирательный участок, где жители села будто бы избирали своего голову и депутатов. Никаких правовых последствий это событие пока не имеет. Никто с заявлением о преступлении не обращался. Однако полиция проводит проверку данной ситуации, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации этому событию", - сказала Бережная.

Координатор наблюдения гражданской сети "Опора" за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовый отметил, что ответственность за такие действия может наступить только в том случае, если люди назовут себя победителями выборов и заявят о своей власти.

"Вопрос в том, будет ли перебирать Чаусовский сельсовет на себя какие-то властные полномочия. Тогда этим должна заняться СБУ. Она проинформирована о данном событии. Если это произойдет, тогда можно будет сказать, что у нас появляется какой-то отдельный, незаконный орган местного самоуправления, который может посягать на территориальную целостность нашего государства. Ничего подобного пока не происходит. Так, люди пришли, проголосовали там на каких напечатанных ими же самими бумажках, это их дело. Каждый может выразить свое мнение. Но все это пока не имеет правовых последствий", - говорит Баштовый.

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Отмечается, что главный инициатор и организатор данных "выборов", бывший народный депутат, председатель ОО "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" Аркадий Корнацкий считает, что очередные местные выборы в Чаусово-2 полностью соответствуют нормам Конституции и постановлению Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

"Жители Чаусово-2 на собрании членов громады еще 29 августа приняли решение сохранить сельский совет и вместе с ним село. От антиконституционного "объединения в ОТГ" крестьяне категорически отказались, так и решили избрать себе депутатов и сельского голову", - отметил Корнацкий, который и является кандидатом на должность сельского головы.

Отмечается, что самопровозглашенная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность сельского головы не только его, но и 12 кандидатов в депутаты сельского совета на 12-ти сельских округах.

В ОПОРА сообщили, что большинство крестьян пришли именно на этот "участок", расположенный в частном доме, и только небольшое количество голосовали на официальной Первомайской УИК, размещенной в сельском клубе. Некоторые посещали сразу два участка.

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