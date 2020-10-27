Процесс подсчета голосов завершен в шести областях Украины, - ЦИК

В регионах Украины завершается процесс подсчета голосов избирателей на местных выборах 25 октября 2020, составление соответствующих протоколов, передача их вместе с другой избирательной документацией от участковых избирательных комиссий в сельские и городские ТИК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, по информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020, почти 26 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Этот процесс полностью завершен в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Кроме того, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Также читайте: ЦИК: Обнародуем результаты местных выборов после получения их от теризбиркомов