Новости • Местные выборы-2020

Процесс подсчета голосов завершен в шести областях Украины, - ЦИК

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Процесс подсчета голосов завершен в шести областях Украины, - ЦИК
В регионах Украины завершается процесс подсчета голосов избирателей на местных выборах 25 октября 2020, составление соответствующих протоколов, передача их вместе с другой избирательной документацией от участковых избирательных комиссий в сельские и городские ТИК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, по информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020, почти 26 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Этот процесс полностью завершен в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Кроме того, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Нет. Они наверное думают что крадет Кернес не у них а у Порощенко или соросят! Процес підрахунку голосів завершено в шести областях України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7073 Реально начинаешь общяться несут такую дичь!
  • Игнатьев Фион
    Харківська ще надуває Шарія, та відкопує Кернеса.
  • Полина Золотая ab24ae81
    День первый, после выборов ... Повышение цены на газ для населения на 34%. Повышение цены на отопление и горячую воду на 25%. Уже в октябре! https://timeze2019.blogspot.com/
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