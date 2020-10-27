"ЕС" ни при каких условиях не будет создавать коалицию с ОПЗЖ и "Слугами народа", - Турчинов

"Европейская Солидарность", получившая уверенную победу во многих регионах Украины и, соответственно, представительство в радах всех уровней, готова объединяться с патриотическими проукраинскими силами для отстаивания интересов граждан и территориальных общин.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире "5 канала".

По его словам, еще рано говорить, с кем будут формироваться коалиции в местных советах, "потому что пока еще не окончен подсчет голосов и нет четкой информации и понимания, кто и в каком количестве проходит в рады".

"Главное противостояние на этих выборах происходило между патриотическими проукраинскими, проевропейскими силами – с одной стороны, и капитулянтскими и коллаборантскими – с другой. Украинский народ четко сказал "нет" популизму, сепаратизму и капитулянтству, поддержав "Европейскую Солидарность". Поэтому сейчас я могу только сказать, с кем "ЕС" ни при каких обстоятельствах не будет формировать коалицию. Ни со "Слугами народа", ни с ОПЗЖ, ни с другими прокремлевскими проектами", – сказал Турчинов.

"Европейская Солидарность" выступает за объединение всех проукраинских патриотических сил, чтобы защитить наших граждан от коррупции, произвола и беспомощности центральной и местной власти", – резюмировал Турчинов.