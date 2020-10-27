Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%

На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".