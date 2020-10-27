Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%
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На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8:07 26 октября, передает Цензор.НЕТ.
ЦИК, по состоянию на 16.00 27 октября, обработал 93,46% участковых протоколов:
- Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,06% голосов;
- Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 31,88% голосов;
- Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,64% голосов;
- Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 2,84%;
- Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,4%.
Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.