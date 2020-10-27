Пострадавшие от акулы украинские туристы купались на запрещенной территории, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинская семья, которая пострадала от нападения акулы в Египте, занималась подводным плаванием на запрещенной территории.

Об этом рассказала спикер МИД Екатерина Зеленко в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Нападение акулы на них произошло 25 октября во время подводного плавания ("сноркелинга") в национальном заповеднике Рас-Мохаммед, который находится в районе действия официального запрета любых видов подводного плавания", - сообщили в МИД.

Ребенок, которому ампутировали руку, находится в реанимации в больнице Шарм-эль-Шейха, ему предстоит еще одна операция. Пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии, ее из отделения интенсивной терапии перевели в стационарную палату. Эвакуировать украинцев пока не планируют.

В посольстве Украины заверили, что постоянно находятся на связи с родными пострадавших, администрацией медучреждения и украинским туроператором, услугами которого воспользовались туристы.

Напомним, 25 октября во время отдыха в Египте семья украинских туристов пострадала от нападения акулы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенок потерял часть руки.

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