Филиалы "Суспильного" приглашают на дебаты кандидатов в мэры, которые проходят во второй тур

Телерадиокомпания "UA: Суспильне" приглашает кандидатов в мэры, которые выйдут во второй тур местных выборов, на дебаты в ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корпоративный сайт "Суспильного".

Отмечается, что расписание эфиров и список приглашенных участников будет сообщен после объявления территориальными избирательными комиссиями официальных результатов местных выборов.

По словам генерального продюсера регионального вещания "Суспильного" Марии Фрей, филиалы во всех регионах, где состоится второй тур выборов городских голов, готовы стать площадкой для дебатов избранных кандидатов. Она напомнила, что филиалы "Суспильного" есть в каждом регионе страны.

Формат ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты" предусматривает блоки по решению текущих местных проблем, ряд вопросов о понимании жизни жителей и населенного пункта, перекрестные опросы и итоговые выступления.

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